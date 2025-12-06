Συγχαρητήριά στον Διοικητή και το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας–Χορτιάτη

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει τα συγχαρητήριά της προς τον Διοικητή και το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Πυλαίας–Χορτιάτη για τις ενημερωτικές και εξωστρεφείς δράσεις που υλοποίησαν τον Νοέμβριο του 2025.

Στο πλαίσιο συνεργασίας με φορείς της τοπικής κοινωνίας:

- συμμετείχαν, κατόπιν πρόσκλησης του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίας Γλυκερίας (Κωνσταντινουπολίτικα Πυλαίας), σε εκδήλωση με θέμα «Παραβατικότητα Ανηλίκων και Ενδοοικογενειακή Βία», και

- πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Pinewood American International School, παρουσιάζοντας στους μαθητές βασικές πληροφορίες για το έργο και την καθημερινότητα του αστυνομικού.

Τέτοιου είδους δράσεις έχουν θετικό αποτύπωμα στη συνολική εικόνα της Ελληνικής Αστυνομίας και ενισχύουν την ουσιαστική επαφή και συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος