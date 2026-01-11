Συγχαρητήρια στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο Μάλλιο, για την ανανέωση της θητείας του, κατόπιν αποφάσεως του ΚΥΣΕΑ.

Η απόφαση αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της μέχρι σήμερα επιτυχημένης πορείας του, της θεσμικής συνέπειας και της υπεύθυνης ηγεσίας του σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για την Ελληνική Αστυνομία.

Ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχιση του έργου του, προς όφελος της κοινωνίας, των θεσμών και του αστυνομικού προσωπικού.

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος