Συγχαρητήρια στην Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Κοζάνης

Ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κοζάνης, με αίσθημα υπερηφάνειας, θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους συναδέλφους της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ), οι οποίοι κατάφεραν σήμερα 14-08-2025 με αυτοκυριαρχία και αυταπάρνηση, να εντοπίσουν και να συλλάβουν εικοσάχρονο αλλοδαπό ο οποίος είχε προβεί στην διάπραξη ληστείας σε πρακτορείο διοργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών (Ο.Π.Α.Π) στην Κοζάνη.

Συγκεκριμένα, σήμερα 14-08-2025 πρωινές ώρες, εικοσάχρονος αλλοδαπός, που είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί, εισήλθε σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών και υπό την απειλή όπλου κατάφερε να αποσπάσει τις εισπράξεις της επιχείρησης και να διαφύγει πεζός. Με την ενημέρωση και τον συντονισμό του κέντρου επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης ο ανωτέρω αλλοδαπός, εντοπίστηκε και συνελήφθη άμεσα από τους συναδέλφους μας της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης ( ΔΙ.ΑΣ.) του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης ενώ να αναφέρουμε ότι στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχαν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις-περιπολίες του Αστυνομικού Τμήματος, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, του Τμήματος Τροχαίας και η Ο.Π.Κ.Ε.

Αισθανόμαστε πραγματικά υπερήφανοι για όλους τους εμπλεκόμενους συναδέλφους μας, διότι αν και υπήρχε ενημέρωση για ένοπλο δράστη, αυτό δεν κατάφερε να κάμψει το υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμού και προσφοράς που τους διακατέχει. Συγχαρητήρια σε όλους!!!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-

Πρόεδρος

Ζήσης ΛΙΑΚΟΣ

-Ο-

Γενικός Γραμματέας

Παναγιώτης ΒΑΖΟΥΡΑΣ