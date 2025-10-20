ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)

Η Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον καθοριστικό της ρόλο στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, αποτρέποντας την εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών εντός σωφρονιστικού καταστήματος μέσω μεταγωγής κρατουμένου για ιατρική εξέταση.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, κατά τη διάρκεια μεταγωγής κρατουμένου από το Κατάστημα Κράτησης Ναυπλίου στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου για ιατρικό έλεγχο, ο κρατούμενος ζήτησε να μεταβεί στην τουαλέτα.

Τα έμπειρα στελέχη της Εξωτερικής Φρουράς, αντιλαμβανόμενα ύποπτη συμπεριφορά, καθοδήγησαν τον κρατούμενο σε διαφορετικό χώρο από εκείνον που προσπάθησε αρχικά να προσεγγίσει.

Κατόπιν άμεσης έρευνας στον χώρο όπου ο κρατούμενος είχε προσπαθήσει να κατευθυνθεί, τα στελέχη εντόπισαν επιμελώς κρυμμένες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, συγκεκριμένα:

• κοκαΐνη συνολικού βάρους 8,9 γραμμαρίων

• κάνναβη συνολικού βάρους 7,5 γραμμαρίων

• MDMA βάρους 3 γραμμαρίων

• 5 ναρκωτικά δισκία και

• 1 συσκευασία τριμμένων δισκίων συνολικού βάρους 3 γραμμαρίων

Όλες οι ουσίες κατασχέθηκαν, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές όπου σχηματίστηκε δικογραφία και προχώρησαν στην σύλληψη του.

Η Υπηρεσία εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στα στελέχη του Τμήματος Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Ναυπλίου, για τον επαγγελματισμό, την ετοιμότητα και την παρατηρητικότητά τους ενισχύοντας το κύρος της υπηρεσίας απέναντι στην κοινωνία.

ΜΕ ΕΚΤΊΜΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κεφάλας Βασίλειος Μαλανδράκης Γεώργιος

6944.836767 6936.925580