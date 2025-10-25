Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου για την άρτια και μεθοδική τους δουλειά που οδήγησε στην εξιχνίαση σειράς περιπτώσεων κλοπών που είχαν σημειωθεί στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πύργου.

Κατόπιν στοχευμένης και μεθοδικής αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 24ης Οκτωβρίου 2025, συνελήφθησαν πέντε (5) ημεδαποί , σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών. Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι δράστες ενέχονται σε δώδεκα (12) περιπτώσεις κλοπών και δύο (2)περιπτώσεις απόπειρας κλοπών σε βάρος πολιτών της περιοχής μας, με την δράση τους να οριοθετείται από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως και τον μήνα Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, αφαιρώντας από τα θύματα χρηματικά ποσά, τιμαλφή, ηλεκτρικές συσκευές και γεωργικά εργαλεία.

Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, τη συνέπεια και την αφοσίωση των συναδέλφων της Υ.Δ.Ε.Ε. Πύργου στο έργο τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης προς το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι συνεχείς επιτυχίες των αστυνομικών υπηρεσιών του νομού μας δεν θα έπρεπε να θεωρούνται δεδομένες. Παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και τον κατακερματισμό των δυνάμεων, οι συνάδελφοι μας καταβάλλουν καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες αστυνόμευσης και προστασίας των πολιτών.

Η Ένωσή μας θα συνεχίσει να στηρίζει αλλά και να αναδεικνύει τις προσπάθειες των συναδέλφων που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Θερμά συγχαρητήρια!!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ