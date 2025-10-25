Συγχαρητήρια επιστολή

Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, για την πρόσφατη επιτυχία στην εξιχνίαση τεσσάρων υποθέσεων απάτης που διαπράχθηκαν σε βάρος ηλικιωμένων συμπολιτών μας.

Η μεθοδικότητα, ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση που επιδείχθηκαν στην υπόθεση αυτή αποδεικνύουν για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των συναδέλφων μας, οι οποίοι καθημερινά εργάζονται με ζήλο για την προστασία της κοινωνίας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Η επιτυχία αυτή τιμά όχι μόνο την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, αλλά και το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, ενισχύοντας το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Η Ένωσή μας αισθάνεται υπερήφανη για τους συναδέλφους που με συνέπεια, ήθος και επαγγελματισμό συμβάλλουν ουσιαστικά στην πάταξη της εγκληματικότητας και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Χρήστος Τουφάκης Παναγιώτης Πεζικίδης