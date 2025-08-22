Συγχαρητήρια επιστολή

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Φωκίδας, εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους Αστυνομικούς του Α.Τ. Ιτέας, της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Α.Τ. Άμφισσας-Δελφών και του Τ.Τ. Άμφισσας-Δελφών, για το υψηλό αίσθημα καθήκοντος, τον επαγγελματισμό και τον ζήλο που επέδειξαν, τα οποία σε συνδυασμό με τις μεθοδικές και συντονισμένες ενέργειές τους, οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη τεσσάρων (04) ανηλίκων δραστών, πρωινές ώρες της 20/08/2025 στην Ιτέα, οι οποίοι ως μέλη εγκληματικής ομάδας, εμπλέκονται στη διάπραξη σωρείας φθορών και κλοπών σε σχολικό συγκρότημα της Ιτέας, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν και πέντε (05) ενήλικοι-γονείς, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Άξιοι συγχαρητηρίων και οι συνάδελφοί μας που καίτοι εκτός υπηρεσίας, άμεσα προέτρεξαν για να συνδράμουν την αστυνομική επιχείρηση που βρισκόταν σε εξέλιξη καθώς και οι συνάδελφοί μας που ανέλαβαν και διεκπεραίωσαν με ακρίβεια το προανακριτικό έργο.

Για πολλοστή φορά, οι Αστυνομικοί της Δ.Α Φωκίδας, λειτουργώντας με περίσσιο φιλότιμο, εδραιώνουν το υψηλό αίσθημα ασφάλειας και την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΛ.ΑΣ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΕΛΗΣ Χρήστος ΝΙΤΣΟΣ Βασίλειος