Συγχαρητήρια Ένωσης Αστυνομικών Χανίων στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων συγχαίρει δημόσια τους συναδέλφους μας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων για τη σύλληψη πέντε (5) ημεδαπών για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και εγκληματική ομάδα στα Χανιά.

Ειδικότερα, οι συνάδελφοί μας με επιτυχημένες προανακριτικές και επιχειρησιακές πράξεις, απέδειξαν για μία ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο ευθύνης και εκπαίδευσης που τους διακατέχει κάνοντάς μας πραγματικά υπερήφανους.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνέλαβαν τέσσερις (4) ημεδαπούς και μια (1) ημεδαπή κατασχέτοντας μεταξύ άλλων περισσότερα από 24 κιλά κάνναβης, σχεδόν 850 γραμμάρια κοκαΐνης, χάπια, ζυγαριές ακριβείας, χρηματικό ποσό και -3- αυτοκίνητα.

Με την επιτυχία τους αυτή απέδειξαν για μία ακόμη φορά ποιο είναι το πραγματικό επίπεδο της αστυνόμευσης στην πόλη μας.

Για το Δ.Σ.

Ο O

Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας

ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ Στυλιανός ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ Χρήστος

6972871787 6907158154