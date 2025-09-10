PoliceNET of Greece logo
Συγχαρητήρια Δένδια για την πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στους «4» του Ευρωμπάσκετ

ΔΕΝΔΙΑΣ
16:39 | 10/09/2025

Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα καλαθοσφαίρισης για τη νίκη επί της Λιθουανίας στο EuroBasket και την πρόκριση στην φάση των «4» μετά από 16 χρόνια, έδωσε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Καλή επιτυχία και στον ημιτελικό!» ευχήθηκε ο κ. Δένδιας στην ανάρτησή του.

