Συγχαρητήρια ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Κ. Μακεδονίας

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης και το Τμήμα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για τη άμεση, αποτελεσματική και επαγγελματική τους δράση στην εξιχνίαση μιας υπόθεσης που μόνο ως αποτρόπαιη μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η υπόθεση αφορά τη συστηματική κακοποίηση και το βιασμό ενός 10χρονου κοριτσιού, με τη μητέρα της όχι μόνο να γνωρίζει, αλλά και να συμμετέχει, ακινητοποιώντας το παιδί κατά τη διάρκεια των πράξεων, από τον 37χρονο σύντροφό της. Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες λειτούργησαν άμεσα και συντονισμένα σχηματίζοντας δικογραφία και συλλαμβάνοντας τους δράστες, όπου μάλιστα ο 37χρονος επιχείρησε να διαφύγει στο εξωτερικό από το Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίστηκε η προστασία της ανήλικης και οι δράστες θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η ταχύτητα, η σοβαρότητα και η ευαισθησία με την οποία αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί το ειδεχθές αυτό έγκλημα τιμούν το Σώμα και αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο της Ελληνικής Αστυνομίας στην προστασία των ανήλικων θυμάτων.

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος