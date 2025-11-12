Συγχαρητήρια ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Πιερίας

Συγχαρητήρια ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πιερίας

Η Ένωσή μας εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης και ιδιαίτερα του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων, για τις αλλεπάλληλες επιτυχίες που σημειώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο στην εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων απάτης σε βάρος πολιτών της Πιερίας.

Με επαγγελματισμό, μεθοδικότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης, οι συνάδελφοί μας κατάφεραν να οδηγήσουν στη σύλληψη των δραστών και να αποτρέψουν νέες περιπτώσεις εξαπάτησης, προστατεύοντας κυρίως ηλικιωμένους συμπολίτες μας που αποτελούν ευάλωτες ομάδες.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην πιο πρόσφατη υπόθεση της 6ης Νοεμβρίου 2025, όπου η άμεση και αποτελεσματική επέμβαση της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Α.Τ. Κατερίνης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σύλληψη του δράστη.

Η άψογη συνεργασία των συναδέλφων της ΔΙ.ΑΣ. με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων, σε συνδυασμό με τον υποδειγματικό συντονισμό από τους εκφωνητές του Κέντρου Επιχειρήσεων της Δ.Α. Πιερίας, αποδεικνύει έμπρακτα πως, όταν υπάρχει πνεύμα ομαδικότητας και αλληλοστήριξης, τα αποτελέσματα δεν αργούν να έρθουν!

Η Ένωσή μας αισθάνεται περήφανη για τους συναδέλφους που καθημερινά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, κάτω από δύσκολες συνθήκες, υπηρετώντας με αφοσίωση και αυταπάρνηση το καθήκον τους προς την κοινωνία.

Το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας αποδεικνύει στην πράξη ότι βρίσκεται δίπλα στον πολίτη, με συνέπεια, ψυχραιμία και επαγγελματισμό.

Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στις επιτυχίες αυτές!

Η κοινωνία της Πιερίας σάς αναγνωρίζει και σάς εμπιστεύεται.

Μαζί, με ενότητα και συνεργασία, συνεχίζουμε δυναμικά!