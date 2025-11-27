Συγχαρητήρια ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Καστοριάς

Συγχαρητήρια ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς για τις συνεχόμενες και σημαντικές επιτυχίες του στον αγώνα κατά της εγκληματικότητας και του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι πρόσφατες επιχειρήσεις που οδήγησαν στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που προέβαινε σε παράνομη εισαγωγή από την Αλβανία και διακίνηση μεγάλης ποσότητας φιαλών φρέον, καθώς και η προηγούμενη επιχείρηση ενάντια στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών με την κατάσχεση 53 gr κοκαΐνης, αποτελούν ακόμη μια απόδειξη της υψηλής επαγγελματικότητάς των στελεχών του Τμήματος.

Ιδιαίτερα σε μια ευαίσθητη και απαιτητική παραμεθόρια περιοχή, όπως αυτή της ελληνοαλβανικής μεθορίου, που οι προκλήσεις είναι αυξημένες και οι κίνδυνοι πολλαπλοί, η αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών δεν είναι απλώς αναγκαία – είναι καθοριστική. Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καστοριάς αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, θωρακίζοντας την περιοχή και ενισχύοντας την ασφάλεια των πολιτών με αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα.

Η Καστοριά και οι πολίτες της αναγνωρίζουν και εκτιμούν το έργο τους, το οποίο τιμά συνολικά τις διωκτικές αρχές της χώρας.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα στελέχη για το υψηλό επίπεδο υπηρεσίας και προσφοράς.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο- -Ο-

Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας

ΣΠΥΡΙΔΗΣ Ιωάννης ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ Μηνάς