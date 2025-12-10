Συγχαρητήρια Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια και τις ειλικρινείς ευχαριστίες προς τον Διοικητή & Αντιπρόσωπο της ΠΟΑΣΥ κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ Ευάγγελο καθώς και στους συναδέλφους του Τ.Δ.Ε.Ε. Χολαργού – Παπάγου για την άμεση, αποτελεσματική και πλήρως συντονισμένη επιχειρησιακή δράση τους, η οποία οδήγησε στη γρήγορη ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών της πρόσφατης σοβαρής επίθεσης σε βάρος ανηλίκου στην περιοχή.

Η υψηλή επαγγελματική ετοιμότητα, η μεθοδικότητα, καθώς και το ακέραιο αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν οι συνάδελφοι αποδεικνύουν, για ακόμη μία φορά, το υψηλό επίπεδο υπηρεσιακής επάρκειας και επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας των στελεχών μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην άμεση αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας.

Διαβάστε επίσης

Η Ένωσή μας αναγνωρίζει και τιμά την αδιάλειπτη προσήλωσή τους στο καθήκον, υπογραμμίζοντας ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της υπόθεσης αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας, άρτιου συντονισμού και υποδειγματικής συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και των στελεχών που ενεπλάκησαν.

Παράλληλα, η Ένωση κρίνει αναγκαίο να επισημάνει ότι η αυξανόμενη παραβατικότητα ανηλίκων συνιστά ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο και πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο απαιτεί ολοκληρωμένη και συστηματική αντιμετώπιση σε θεσμικό επίπεδο. Η αστυνομική παρέμβαση αποτελεί μόνο έναν άξονα της συνολικής προσέγγισης· η πρόληψη, η ενίσχυση των οικογενειακών και εκπαιδευτικών δομών, καθώς και η ενεργή συνεργασία των αρμόδιων φορέων με την κοινωνία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη θωράκιση των ανηλίκων και την αποτροπή μελλοντικών παρόμοιων περιστατικών.

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής διερεύνησης, παρών και ενεργά συμμετέχων ήταν ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής, Υ/Β’ κ. Γιανκανίδης Κωνσταντίνος, ο οποίος διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο στον συντονισμό και την υποστήριξη των συναδέλφων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ενισχύοντας έμπρακτα το έργο της Υπηρεσίας.