Συγχαρητήρια ανακοίνωση

Ως Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Ιονίων Νήσων, εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στο νέο Πρόεδρο της Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής, επτανήσιο εκ Λευκάδος, Ευγένιο Περδικάρη για την εκλογή του.

Η εμπιστοσύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και η ανάδειξή του σε αυτή την θέση αποτελεί επιστέγασμα της μακρόχρονης και αδιάλειπτης προσφοράς του στο συνάδελφο. Η εμπειρία και το ενδιαφέρον του αποτελούν εγγύηση για μια χρηστή και αποτελεσματική θητεία, προς επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους Αξιωματικούς και τους Ανθυπαστυνόμους.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του και δηλώνουμε τη διάθεσή μας για συνεργασία, προς όφελος των Αξιωματικών και των λοιπών συναδέλφων.

Για το Δ.Σ.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Επαμεινώνδας Σ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Σ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ

Αστυνομικός Υποδιευθυντής