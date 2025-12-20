Συγχαρητήρια Ανακοίνωση

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή της συγχαρητήρια στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), Υποστράτηγο Φώτιο Ντουΐτση, στον Επικεφαλής της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε., Αστυνομικό Υποδιευθυντή Ιωάννη Καρυδάκο, στους Αξιωματικούς και τα στελέχη όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών της, για τη σημαντική επιχειρησιακή επιτυχία που αφορά την εξάρθρωση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, αποτέλεσμα πολύμηνης, συστηματικής και μεθοδικής έρευνας, υψηλού επιπέδου επιχειρησιακού σχεδιασμού και αποτελεσματικής συνεργασίας με συναρμόδιες Αρχές, οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση περίπου 4,8 τόνων κοκαΐνης που μεταφέρονταν με θαλάσσιο μέσο από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη και στη σύλληψη μελών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και του προσώπου που αναφέρθηκε στα μέσα ενημέρωσης ως «Έλληνας ESCOBAR».

Η επιτυχία αυτή ανέδειξε τον υψηλό βαθμό επαγγελματισμού, επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην αντιμετώπιση σοβαρών μορφών οργανωμένου εγκλήματος με εθνικές και διεθνείς προεκτάσεις.

Η επιχείρηση συνιστά ισχυρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας της κοινωνίας και αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό, τη γνώση και την αποφασιστικότητα να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις σύγχρονες προκλήσεις. Η Ένωσή μας συγχαίρει όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην επιχείρηση και δηλώνει την αμέριστη στήριξή της στο δύσκολο και απαιτητικό έργο που επιτελούν, με επαγγελματισμό, συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, προς όφελος της κοινωνίας και του Κράτους Δικαίου.

