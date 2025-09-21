Συγχαρητήρια ανακοίνωση

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες οι εξαιρετικές επιτυχίες των συναδέλφων μας μάς γέμισαν υπερηφάνεια και αισιοδοξία!

Αρχικά, θα θέλαμε να συγχαρούμε τους συναδέλφους του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης, καθώς την 18-09-2025 στην Εγνατία οδό Ξάνθης – Κομοτηνής σε έλεγχο που διενήργησαν συνέλαβαν έναν αλλοδαπό στο όχημα

του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 κιλά και 820 γραμμάρια

κάνναβης!! Αντίστοιχα συγχαρητήρια αξίζουν και οι συνάδελφοι του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης για την σημαντική συμβολή τους στην υπόθεση.

Εκτός των άλλων, αναδεικνύεται ακόμη μία φορά η κρισιμότητα του αιτήματος για ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στον νευραλγικό οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού, καθώς η αστυνόμευσή της καθίσταται απαραίτητη ώστε να διώκεται κάθε μορφής έγκλημα.

Επιπλέον, θα θέλαμε να συγχαρούμε τους συναδέλφους της Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, καθώς την 19-09-2025 συνελήφθη στα ελληνοαλβανικά σύνορα της Φλώρινας ένας αλλοδαπός με 21,5 κιλά ηρωίνης!!

Η κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, η συντονισμένη επιχείρηση κάτω από δύσκολες συνθήκες (μονοπάτι στον ορεινό όγκο των συνόρων με Αλβανία), η προφανής επικινδυνότητα, οι εργατοώρες που κανένα Φύλλο Υπηρεσίας δεν μπορεί να καταγράψει, η υπομονή και η πειθαρχία οδήγησαν στην μεγαλύτερη ποσότητα ηρωίνης που έχει κατασχέσει ποτέ το Γραφείο Δίωξης Ναρκωτικών της Ξάνθης!!

Δεν έχουμε παρά να δηλώσουμε περήφανοι για τις επιτυχίες των συναδέλφων μας και με αφορμή αυτές να τονίσουμε για άλλη μία φορά ότι η αστυνόμευση της Χώρας και το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη δε σταματά, ούτε αντιμετωπίζεται μόνο στα γεωγραφικά όρια της Αττικής, αλλά εκτείνεται από την Ξάνθη μέχρι την Φλώρινα και από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Παρά τις τόσες σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, οι μάχιμες υπηρεσίες βρίσκονται στις επάλξεις και ανταποκρίνονται επάξια στο έργο τους.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ !!!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

.