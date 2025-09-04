Συγχαρητήρια Ανακοίνωση

Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Εύβοιας:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύβοιας εκφράζει τα ειλικρινή του συγχαρητήρια στους συναδέλφους του Αστυνομικού Τμήματος Καρύστου για την επαγγελματική τους ετοιμότητα, την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση εξαιρετικά σοβαρής υπόθεσης ναρκωτικών.

Με την άρτια επιχειρησιακή τους δράση και σε συνεργασία με το συναρμόδιο Τ.Δ.Ε.Ε. Χαλκίδας, προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη αλλοδαπών δραστών, καθώς και στην κατάσχεση 111 κιλών ακατέργαστης κάνναβης, αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή τους στο καθήκον και την προστασία της κοινωνίας.

Πράξεις σαν κι αυτή ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών και προβάλλουν το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και αυταπάρνησης των Ελλήνων Αστυνομικών.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην επιτυχία της επιχείρησης!!

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Μάρκου

Ο Γενικός Γραμματέας

Αριστείδης Καψιώχας