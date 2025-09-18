Στρατιωτικός γιατρός τέθηκε σε διαθεσιμότητα με υπογραφή Δένδια

Με υπογραφή Δένδια τέθηκε σε διαθεσιμότητα Στρατιωτικός γιατρός στη Θεσσαλία, μετά από καταγγελίες πρώην συντρόφων του για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του antenna.gr, ο συγκεκριμένος γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας, αυτή τη στιγμή είναι υπόδικος σε αεροδικεία που εκκρεμούν εδώ και δυο χρόνια για σειρά καταγγελιών από πρώην σύντροφό του: για εκφοβισμό, (παρά την απαγόρευση προσέγγισης με ασφαλιστικά μέτρα), για παρακολούθηση με GPS που είχε τοποθετήσει στο αυτοκίνητό της και για φθορά ξένης περιουσίας.

Ο γιατρός είχε καταγγελθεί και από την πρώην γυναίκα του για ενδοοικογενειακή βία, υπόθεση που μπηκε αρχείο, ενώ αυτή την στιγμή στο στάδιο της ανάκρισης βρίσκεται και άλλη καταγγελία, πρώην συντρόφου του, για ενδοοικογενειακή βία. Οι καταγγελίες είχαν κοινοποιηθεί εδώ και ενάμιση χρόνο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τώρα όμως τέθηκε σε διαθεσιμότητα, σε λίγες ημέρες θα κληθεί σε απολογία, ενώ ο γιατρός ελέγχεται και για υπερσυνταγογραφήσεις...