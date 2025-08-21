Στρατιωτικοί: Δεν υπάρχουν «αυξήσεις»– Δεν είμαστε προνομιούχοι- Αγανάκτηση στις τάξεις των ΕΔ

Του Ηλία Προύφα

Δεν πείθονται τα στελέχη και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων από τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν σε εφημερίδες και ιστοσελίδες, τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό Τύπο, σχετικά με τις αναμενόμενες αυξήσεις που –σύμφωνα με τα σενάρια– θα δοθούν στους στρατιωτικούς.

Ήδη, σε μεγάλο μέρος του προσωπικού επικρατεί αγανάκτηση και οργή, καθώς θεωρούν πως οι πίνακες και τα ποσά που βλέπουν να παρουσιάζονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αντίθετα, εκτιμούν ότι πρόκειται για διαρροές που περισσότερο καλλιεργούν ελπίδες και εντυπώσεις παρά αποτυπώνουν την αλήθεια.

Όλοι, ωστόσο, κρατούν την προσοχή τους στραμμένη στη ΔΕΘ και στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, περιμένοντας να διαπιστώσουν αν θα υπάρξει πράγματι ουσιαστική οικονομική ενίσχυση των στελεχών. Όπως υποστηρίζουν, μόνο πραγματικές αυξήσεις που θα κάνουν διαφορά στην τσέπη των στρατιωτικών μπορούν να χαρακτηριστούν ως θετική εξέλιξη – και όχι «ψίχουλα» που απλώς δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις.

Πηγή: kranosgr.com