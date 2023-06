Stranger Things 5: Ποια διάσημη ηθοποιός εισβάλλει στη νέα σεζόν - Ο ρόλος που θα υποδυθεί

Μπορεί η απεργία του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής να καθυστερεί τα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου της σειράς "Stranger Things" των αδερφών Ντάφερ, ωστόσο πάντα είναι η κατάλληλη στιγμή για την ανακοίνωση των νέων προσώπων που θα δούμ στον πέμπτο κύκλο.

Ένα από τα πρόσωπα που εισβάλλουν στο Stranger Things 5 είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Λίντα Χάμιλτον (Linda Hamilton), με την ανακοίνωση να γίνεται το Σάββατο (17/06) κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης Tudum του Netflix.

Και μπορεί οι ακριβείς λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί η Χάμιλτον να μην έχουν γίνει ακόμα γνωστές, στο άκουσμα όμως της εισόδου της ηθοποιού στο καστ, οι φανατικοίσ της σειράς, έσπευσαν να κάνουν τις δικές τους προβλέψεις για όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια του κύκλου.

"Υποθέτω ότι θα είναι η αδερφή του Χένρι/Βέκνα, καθώς δεν την είδαμε να πεθαίνει ή να είναι νεκρή, απλώς ήταν αναίσθητη στο πάτωμα", έγραψε ένας χρήστης του διαδικτύου σχολιάζοντας την είδηση.

Η Χάμιλτον είναι περισσότερο γνωστή για τη σειρά ταινιών «Terminator», υποδυόμενη τον ρόλο της Σάρα Κόνορ στην πρώτη ταινία το 1984. Επανέλαβε τον ρόλο στο σίκουελ «Terminator 2: Judgment Day» το 1991 και ξανά στην ταινία «Terminator: Dark Fate» το 2019.

Η Χάμιλτον έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως το «Children of the Corn» και η τηλεοπτική σειρά «Beauty and the Beast», η οποία της χάρισε μια υποψηφιότητα για Emmy και δύο υποψηφιότητες για Χρυσές Σφαίρες.

