⚕️Stop The Bleed ®️ Course

Tου Μυλωνά Δημητρίου Μέλους Δ..Σ. Ε.ΑΣ.Υ.Α. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Ο.Π.Κ.Ε. & STOP THE BLEED

Stop The Bleed ®️ Course

“The only thing more tragic than a death from bleeding… IS A DEATH THAT COULD HAVE BEEN PREVENTED.”

Στοιχεία

Σύμφωνα με τον World Health Organization (WHO) οι τραυματισμοί ευθύνονται για περίπου 8.000.000 θανάτους ετησίως. Συχνότερη αιτία θανάτου μετά από τραυματισμό, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, είναι η αιμορραγία η οποία ευθύνεται για το 35% των θανάτων ενώ ακολουθούν οι τραυματισμοί στο Κ.Ν.Σ. (Κεντρικό Νευρικό Σύστημα).

Πρώτη αιτία τραυματισμού που οδηγούν σε αιμορραγία είναι η βία(συμπλοκές κλπ) και ακολουθούν τα τροχαία ατυχήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι περίπου το 60% των νεκρών δεν προλαβαίνουν να διακομιστούν σε νοσοκομείο (χάνουν την ζωή τους επιτόπου).

Να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των θανάτων θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί εάν σταματούσε η αιμορραγία ( ανάλογα με την περίπτωση ένας άνθρωπος μπορεί να πεθάνει από μαζική αιμορραγία μεταξύ 2 δευτερολέπτων και 3 λεπτών).

Από τα παραπάνω βγαίνει εύκολα το συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο για επαγγελματίες του χώρου της Ασφάλειας άλλα και για όποιον επιθυμεί να είναι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο, να γνωρίζει πως να σταματήσει μια αιμορραγία. Δεν αρκεί να μπορεί να ανοίγεις “τρύπες”, λένε οι Αμερικάνοι, πρέπει να γνωρίζεις και πως να τις κλείσεις!

Ιστορία:

Η σημασία της δυνατότητας να μπορεί κάποιος να σταματήσει μια καταστροφική αιμορραγία στο πεδίο της μάχης είχε γίνει αντιληπτή ήδη από τον 4ο αιώνα π.χ. καθώς σύμφωνα με στοιχεία στρατιώτες του Μ. Αλέξανδρου χρησιμοποιούσαν αυτοσχέδια tourniquet (ιμάντες ισχαιμικής περίδεσης) προκειμένου να περιορίζουν καταστροφικές αιμορραγίες όπως και αργότερα ρωμαίοι λεγεωνάριοι. Το 1718 ο Jean Louis Petit , γάλλος χειρούργος, ανέπτυξε έναν μηχανισμό που περιόριζε τις αιμορραγίες στη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων και λίγο αργότερα, το 1785 ο Sir Gilbert Blane , συμβούλευε κάθε ναύτη να διαθέτει ένα tourniquet (TQ) στην μάχη. Γύρω στο 2000 τα TQ λαμβάνουν την σημερινή μορφή τους ενώ χορηγούνται στις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ και χάρη σε αυτά υπάρχει δραματική μείωση των θανάτων από μαζική αιμορραγία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ οι απώλειες λόγω μαζικής αιμορραγίας ανέρχονταν στο 7% των τραυματισμών ενώ στους Πολέμους του Αφγανιστάν και του Ιράκ ήταν περίπου στο 2%. Σήμερα όλες οι σύγχρονες Αστυνομίες και Ε.Δ. Εκπαιδεύουν το προσωπικό τους στις Ά Βοήθειες ενώ υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό εντός της κάθε Μονάδας που επιχειρεί με την ομάδα (Combat/Tactical Medic).

Ένα πρώιμο TQ:

Σύγχρονα TQ:

Από τα ανωτέρω γίνεται αντιληπτή η σημασία της εκπαίδευσης του Έλληνα Αστυνομικού στις Ά Βοήθειες γενικότερα αλλά και στις Ά Βοήθειες Μάχης ειδικότερα. Είναι σύνηθες στην αστυνομική καθημερινότητα ο αστυνομικός να αντιμετωπίζει περιστατικά στα οποία έρχεται σε επαφή με θύματα τροχαίων, πυροβολισμών, πληγμάτων με μαχαίρι κ.α. Πρέπει να είναι έτοιμος και ικανός να κάνει τόσο στον εαυτό του όσο και στον συνάδελφό του ή τον πολίτη όλες εκείνες τις ενέργειες που θα του επιτρέψουν να επιζήσει και να φτάσει στο νοσοκομείο όπου θα τον αναλάβουν οι επαγγελματίες υγείας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ STOP THE BLEED

Η ιδέα για ένα απλό σεμινάριο που θα εκπαίδευε μέλη δυνάμεων επιβολής του Νόμου για περιστατικά μαζικών αιμορραγιών σε ένα πρωτόκολλο παρόμοιο με αυτό που εφαρμόζεται σε θύματα καρδιακής ανακοπής (ΚΑΡΠΑ) πιστώνεται στον Peter T. Pons, MD, FACEP, μέλους της Επιτροπής Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS) και National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). Λίγο αργότερα, μετά από ένα περιστατικό ενεργού σκοπευτή (active shooter) το 2012 στο Δημοτικό Σχολείο SANDY HOOK όπου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 8 ενηλίκων και 20 παιδιών από μαζική αιμορραγία, καθώς κανείς δεν μπόρεσε να τους προσφέρει Ά Βοήθειες, Από το 2015 ξεκίνησε καμπάνια εκπαίδευσης του γενικού κοινού απευθείας από τον Λευκό Οίκο στο STOP THE BLEED.

Το σεμινάριο STOP THE BLEED αποτελεί μια ιδανική επιλογή όσον αφορά την αντιμετώπιση καταστροφικών αιμορραγιών καθώς είναι σύντομο σε διάρκεια (περίπου 2 ώρες), δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και υλικά και απευθύνεται σε όλους. Μέσα σε αυτές τις 2 ώρες ο συμμετέχων μαθαίνει ένα απλό πρωτόκολλο που εφαρμόζει σε περίπτωση που βρεθεί σε περιστατικό τραυματισμού που προκαλεί καταστροφική αιμορραγία. Μαθαίνει πως να εντοπίζει την μαζική αιμορραγία, πως να την αντιμετωπίζει με τρεις απλές αλλά αποτελεσματικές μεθόδους (πίεση, επιπωματισμό, TQ) και πως να λειτουργεί περαιτέρω (επικοινωνία, ασφάλεια κλπ). Τα υλικά που μαθαίνει να χρησιμοποιεί είναι απλά και οικονομικά και η χρηστική αξία των αποκτούμενων ικανοτήτων πραγματικά ανταγωνίζεται πολύ ακριβότερα και εξειδικευμένα σεμινάρια.

Ειδικότερα διδάσκεται η σωστή σειρά ενεργειών όσον αφορά την ασφάλεια του επιλαμβανόμενου στο περιστατικό αλλά και του τραυματία, ο ορθός τρόπος επικοινωνίας με τις Αρχές προκειμένου να έλθουν έγκαιρα και με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Κατόπιν διδάσκεται πως να εντοπίζει πότε μια αιμορραγία είναι καταστροφική (μπορεί να επιφέρει τον θάνατο) και πως να την αντιμετωπίσει είτε διαθέτει είτε δεν διαθέτει κατάλληλα υλικά. Το πιο σημαντικό είναι ότι λαμβάνει τα ερεθίσματα αλλά και το κίνητρο για περαιτέρω εκπαίδευση και προμήθεια υλικών και την συνολική αναβάθμιση των ικανοτήτων του.

Αστυνομικοί της ΕΚΑΜ δίνουν Ά βοήθειες στο δράστη επίθεσης εναντίον Αστυνομικού και καταζητούμενο αλβανό κακοποιό σε επιχείρηση στου Ζωγράφου.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τοποθετούν TQ σε δράστη ένοπλης επίθεσης εις βάρος τους τον οποίο τραυμάτισαν στο πόδι με πυροβόλο όπλο.

ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ (DIRECT PRESSURE):

ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΣΜΌ (WOUND PACKING):

ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ (TQ):