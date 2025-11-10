Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο νέος Διοικητής Τροχαίας Καλαμάτας

Την Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας επισκέφτηκε σήμερα Δευτέρα 10-11-2025, ο νέος Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας Αστυνο­μι­κός Υποδιευθυντής Νικόλαος Αντωνόπουλος, ενόψει της αναλήψεως των καθηκόντων του.

Ο Διοικητής είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο, από τον οποίο ζήτησε την ευχή του στα νέα του καθήκοντα, τονίζοντας ότι ευελπιστεί σε αγαστή συνεργασία μεταξύ της Υπηρεσίας του και της τοπικής Εκκλησίας.

Ο Μητροπολίτης ευχαρίστησε τον κ. Αντωνόπουλο για την επίσκεψη και του ευχήθηκε να έχει υγεία και δύναμη στο δύσκολο έργο του, τονίζοντας ότι η εμπειρία, το ήθος και η ευγένειά του, αποτελούν εχέγγυα για μιά επιτυχημένη θητεία στην Τροχαία Καλαμάτας.

Τέλος, προσέφερε στο Διοικητή το συλλεκτικό τόμο «Χριστιανι­κή Μεσσηνία», ως ανάμνηση της πρώτης επισκέψεώς του στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.

