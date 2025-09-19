Στον Λευκό Οίκο ο Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δεχθεί τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 25 Σεπτεμβρίου στον Λευκό Οίκο για να συζητήσουν κυρίως για μεγάλα συμβόλαια που αφορούν την πολιτική και την πολεμική αεροπορία.

"Εργαζόμαστε πάνω σε πολλές εμπορικές και στρατιωτικές συμφωνίες, εκ των οποίων μια μεγάλη αγορά αεροσκαφών Boeing, μια σημαντική παραγγελία για F-16 και η συνέχιση των συζητήσεων για τα F-35 (δύο τύποι μαχητικών αεροσκαφών σ.σ.), στις οποίες ελπίζουμε να καταλήξουμε θετικά", έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social.