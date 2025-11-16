Στον εισαγγελέα οι τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (16/11) οι συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Οι Αρχές συνέλαβαν χθες (15/11) σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα τους τέσσερις εμπλεκόμενους στην υπόθεση της εκτέλεσης του Λάλα. Πρόκειται για τρεις Έλληνες και έναν ομογενή από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Οι έρευνες συνεχίζονται και σε οικίες στην Αθήνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν χρήματα αλλά και όπλα.

Ο Λάλας, φέρεται να ανήκε στην ομάδα του φυγά στο Ντουμπάι, ομογενούς από τη Γεωργία με το ψευδώνυμο «Έντικ». Οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες που ήθελαν τους δυο τους να τα είχαν «σπάσει» και να έδωσε ο Έντικ την εντολή για την εκτέλεσή του, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Τον περασμένο Μάιο είχε σημειωθεί κι άλλη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, από την οποία είχε επιβιώσει.

Η δολοφονία του Γιάννη Λάλα

Ο 42χρονος είχε μεταβεί για αναψυχή στην Αράχωβα συνοδευόμενος από την σύντροφό του, με τους δράστες να του έχουν στήσει καρτέρι και να τον εκτελούν με το που βγήκε στο μπαλκόνι για να μιλήσει.

Οι εκτελεστές τον πλησίασαν κι άρχισαν να τον πυροβολούν αρχικά πισώπλατα, ενώ φαίνεται πως δέχθηκε σφαίρες και από μπροστά, χωρίς να προλάβει να αντιδράσει. Η εκτέλεση φαίνεται να έγινε με δύο όπλα, ένα καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση καμένο όχημα με το οποίο έφυγαν από το σημείο της δολοφονίας οι εκτελεστές κι έκτοτε αναζητούνταν.

