Στον Εισαγγελέα οι 30 αλλοδαποί που προκάλεσαν την εξέγερση σε δομή - Δύο αστυνομικοι τραυματίστηκαν

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα Πέμπτη (13/11) οι 30 αλλοδαποί που κρατούνται στην κλειστή δομή Σιντικής στη θέση «Κλειδί» στις Σέρρες, οι οποίοι το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) προκάλεσαν επεισόδια.

Για τους 30 μετανάστες, από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, σχηματίστηκε δικογραφία για στάση, ενώ κάποιοι κατηγορούνται για απόπειρα απόδρασης, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και σωματικές βλάβες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά ο ένας από ρίψη πέτρας και ο άλλος από δαγκωματιά. Σύμφωνα με την αστυνομία κανένας από τους μετανάστες δεν κατάφερε να αποδράσει.

Επιμέλεια - Μαρία Κολώνα

