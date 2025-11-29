Στον Εισαγγελέα η μητέρα του 29χρονου λιμενικού που έγινε ντέντεκτιβ – Τα αιτήματα που κατέθεσε

Η Δήμητρα Κίτσου, μητέρα του 29χρονου λιμενικού Νίκου Καρακλά, που βρέθηκε απαγχονισμένος τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025 στην περιοχή «Φανερωμένη» στο Σίγρι Λέσβου, επιμένει ότι ο γιος της δεν έδωσε τέλος στη ζωή του. Πιστεύει πως κάποιοι του την αφαίρεσαν και στη συνέχεια επιχείρησαν να καλύψουν το έγκλημα.

Μέσα από φωτογραφικό υλικό, στοιχεία και μαρτυρίες που συγκέντρωσε μετά από έρευνα που έκανε ή ίδια, θέτει μια σειρά ερωτημάτων που όπως καταγγέλλει παραμένουν αναπάντητα.

Τα υπέβαλε μάλιστα με επίσημο αίτημα της στις εισαγγελικές αρχές που κρατούν ανοικτή την υπόθεση.

Τα ερωτήματα της μητέρας του λιμενικού

-Στις φωτογραφίες από το νεκροτομείο που περιήλθαν σε γνώση μου διακρίνονται σημάδια από σχοινιά στην πλάτη και στα χέρια του παιδιού μου. Τον έδεσαν πρώτα;

-Φαίνεται οπή στον κάτω αριστερό μηρό. Αντίστοιχη οπή εμφανίζεται και στη φόρμα του. Πρόκειται για τραύμα από μαχαίρι; Είναι δυνατόν να το προκάλεσε μόνος του και μάλιστα από πίσω;

-Σχεδόν σε όλο το σώμα υπάρχουν κακώσεις, ενώ στην πλάτη εντοπίζονται μόνο σημάδια από σχοινί.

Πώς συμβιβάζεται αυτό με τον ισχυρισμό περί αυτοχειρίας;

Σύμφωνα με τη μητέρα, το αίμα που εντοπίστηκε στον χώρο της Παναγίας στο Σίγρι όπου βρέθηκε κρεμασμένος ο γιος της ήταν υπερβολικά πολύ, σε αντίθεση με τις ελάχιστες κηλίδες που είχε η μπλούζα του όταν τον είδε τελευταία φορά.

Ήταν τότε που της είπε ότι θα επιχειρούσε να βρει το πρόσωπο με το οποίο είχε νωρίτερα έντονο καυγά . Πιστεύει πως υπήρχε ένα ραντεβού θανάτου με κάποιους που σκηνοθέτησαν την αυτοκτονία του.

-Υπάρχει τραύμα στον θώρακα που προκαλεί αιμοθώρακα.

Πρόλαβε δηλαδή να μαχαιρωθεί, να ανέβει, να δέσει το σχοινί, να κατέβει, να εξαφανίσει το μαχαίρι και μετά να κρεμαστεί μόνος του κάνοντας μάλιστα και διπλό κόμπο;

-Ο σταυρός από τον οποίο κρεμάστηκε (σύμφωνα με τη μητέρα) δεν αντέχει βάρος 110 κιλών. Πώς παρέμεινε το σώμα κρεμασμένο εκεί;

-Τα πόδια του ακουμπούσαν σε σκαμνί. Με τόσο αίμα, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν ίχνη στο σκαμνί και στο έδαφος; Το σχοινί στον λαιμό έχει διπλό κόμπο, ενώ στον σταυρό είναι τυλιγμένο 3-4 φορές, με περίσσευμα. Έτσι κρεμιέται κάποιος που αυτοκτονεί; Και πού είναι το σημείωμα;

Ιδιαίτερη μνεία κάνει η μητέρα στα βίντεο που δόθηκαν στην οικογένεια από κάμερα ασφαλείας δίπλα στο εκκλησάκι της φανερωμένης.

Λείπουν 38 κρίσιμα λεπτά , κατά τα οποία θα μπορούσε να φαίνεται τι έκανε εκείνη την ώρα το σκάφος που πλησίαζε την ακτή. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την μαρτυρία ψαράδων για σκάφος με 2-3 άνδρες που κατευθύνονταν στο σημείο του θανάτου αλλά και της μαρτυρίας που αποκαλύπτει απόψε το «Τούνελ» για την περίεργη άφιξη ανδρών με φόρμες στην ακτή, της δημιουργεί το εύλογο ερώτημα.

Γιατί αφαιρέθηκαν αυτά τα κρίσιμα λεπτά από το βιντεοληπτικό υλικό;

Η μητέρα του λιμενικού θέτει ακόμα μια σειρά από καίρια ερωτήματα

-Γιατί δεν ελήφθησαν δείγματα από τις πατημασιές στο έδαφος; Στη σκηνή βρίσκονταν αστυνομικοί χωρίς προστατευτικές στολές. Πώς είναι δυνατόν σε έναν τόσο κρίσιμο χώρο να μην τηρηθούν βασικά πρωτόκολλα;

-Υπάρχουν αναφορές για σωματίδια πυροβολισμού στα χέρια του παιδιού μου όπως και για αιματηρό αποτύπωμα αγνώστου σε πλαστικό μπουκάλι νερού. Το παράδοξο; το Dna στο αίμα ανήκει στο παιδί μου το αποτύπωμα όχι…

-Το μαχαίρι με το οποίο –σύμφωνα με το επίσημο αφήγημα– αυτοτραυματίστηκε, δεν βρέθηκε ποτέ.

-Γιατί αγνοήθηκαν όλα αυτά και επιμένουν στο σενάριο της αυτοκτονίας;

Ο άτυχος Λιμενικός , όπως υποστηρίζει η μητέρα του λόγω της νευραλγικής του θέσης σε ευαίσθητη υπηρεσία, γνώριζε πολλά και κρατούσε για κάποιους στοιχεία. Το σπίτι του παιδιού της ερευνήθηκε χωρίς ένταλμα, την ίδια ημέρα. Μήπως θέλησαν κάποιοι να του κλείσουν το στόμα;

Τα αιτήματα της μητέρας στην Εισαγγελία

Η Δήμητρα Κίτσου εδώ και δύο μήνες με αίτημα που κατέθεσε στις εισαγγελικές αρχές ζητά να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες.

Άρση κάθε αμφιβολίας για τις κακώσεις, τα τραύματα και τα σημάδια δεσίματος. Παράδοση ολόκληρου, αμοντάριστου οπτικού υλικού από όλες τις κάμερες, χωρίς κομμένα λεπτά. Άνοιγμα των καταγραφών ραντάρ της περιοχής Σιγρίου για τον εντοπισμό του σκάφους. Εξέταση της μαρτυρίας των ψαράδων για το σκάφος με τους τρεις άνδρες που κατευθυνόταν προς το εκκλησάκι και όλων των εμπλεκόμενων προσώπων χωρίς εξαιρέσεις. Διερεύνηση των τηλεφωνικών κλήσεων και της υπηρεσιακής αλληλογραφίας πριν και μετά τον εντοπισμό του γιου της. Έλεγχο για παραλείψεις, αυθαιρεσίες και παράνομες ενέργειες κατά την έρευνα και τη διαχείριση της σκηνής του θανάτου του παιδιού της. Αναγνώριση του θανάτου όχι ως αυτοκτονία, αλλά ως ύποπτης εγκληματικής ενέργειας μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Η μητέρα που έγινε ντετέκτιβ για να μάθει την αλήθεια για το παιδί της ζητά να διερευνηθούν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, δίχως να μείνουν κενά, σκιές και αναπάντητα ερωτήματα που θα την βασανίζουν μια ζωή.

