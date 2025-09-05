Στον Δήμαρχο Μεσσήνης ο νέος Διοικητής του Α.Τ. Μεσσήνης

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο πραγματοποίησε σήμερα ο νέος Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Κώστας Νικολετζέας, προερχόμενος από το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας.

Σύμφωνα με το messinialive.gr ο Δήμαρχος καλωσόρισε τον νέο Διοικητή και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της Αστυνομίας στη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας, συζητήθηκαν επίσης τρόποι ενίσχυσης της αγαστής συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Αστυνομίας.