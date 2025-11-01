Στον ανακριτή ΟΛΟΙ οι ψυχίατροι της Αττικής μετά από μήνυση αστυνομικών

Γράφει η Μαίρη Μπενέα

Απίστευτα πράγματα. Η Δικαιοσύνη αντί να κινήσει διαδικασία κατά της Πολιτείας και της κυβέρνησης, για τη χρόνια παθογένεια στον τομέα της ψυχιατρικής περίθαλψης του Δημοσίου, καλεί σε προανάκριση όλους τους ψυχιάτρους των Δημοσίων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της Αττικής, που έχουν εφημερεύσει από την 1η Ιανουαρίου 2024 μέχρι σήμερα, για το θέμα της έλλειψης κρεβατιών, για ψυχιατρικώς πάσχοντες, τους οποίους έχουν αναλάβει να μεταφέρουν αστυνομικοί, με περιπολικά, είτε από δομή σε δομή, είτε για ακούσιο εγκλεισμό (εισαγγελικοί ασθενείς).

Συγκεκριμένα, μετά από μηνυτήρια αναφορά της «Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής», το Πρωτοδικείο ζητά από το πρώην ΨΝΑ «να δώσει» τα ονόματα και τις διευθύνσεις των εφημερευόντων γιατρών από 1/2/2024, προκειμένου να διερευνηθεί, εάν έχουν διαπράξει «το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση και της έκθεσης κατά συρροή».

Η μήνυση των αστυνομικών, που οδήγησε σε πρωτοφανείς δικαστικές αξιώσεις από τους γιατρούς έγινε είτε επειδή δεν υπήρχε κρεβάτι για ασθενή που μεταφέρθηκε με κάποιο περιπολικό με τη γνωστή διαδικασία της ακούσιας μεταφοράς, είτε επειδή οι εφημερεύοντες έκριναν ότι ένα τέτοιο περιστατικό δεν χρήζει νοσηλείας, αποτέλεσμα της ψυχιατρικής περίθαλψης όσο και της διαχείρισης που έχει επιβάλει η κυβέρνηση (π.χ. εγκύκλιος Βαρτζόπουλου).

Το έγγραφο του Πρωτοδικείου προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων του ΨΝΑ Δαφνί, ο οποίος κάνει λόγο για, «ποινικοποίηση άσκησης της ψυχιατρικής», ενώ καταγγέλλει «το πρωτοφανές γεγονός της ωμής παρέμβασης του κράτους στο έργο των εφημερευόντων γιατρών».

