Στον αέρα χιλιάδες διπλώματα οδήγησης -Αυτό είναι το τεστ που «κόβει» τους ηλικιωμένους οδηγούς σε Ελλάδα και Ευρώπη

Η νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου φανερώνει -μεταξύ άλλων- την πρόθεση των κρατών-μελών να αυστηροποιήσουν το υφιστάμενο πλαίσιο για την απόκτηση και την ανανέωση της άδειας οδήγησης, μέσω της καθιέρωσης ιατρικών εξετάσεων.

Ένα από τα ζητήματα το οποίο πιστεύεται πως επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την οδική ασφάλεια, και στο οποίο εδώ και χρόνια αρκετές χώρες πασχίζουν να βρουν μία σολομώντεια λύση, είναι η ανανέωση του διπλώματος οδήγησης ειδικά για οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας.

Μια από τις χώρες που φαίνεται να προσεγγίζει ιδιαίτερα σοβαρά και αυστηρά το συγκεκριμένο ζήτημα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου﻿ οι οδηγοί άνω των 70 καλούνται ήδη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να περνούν ένα τεστ που αξιολογεί την πνευματική και νοητική τους ετοιμότητα, ώστε να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να οδηγούν με ασφάλεια.

Επίσης, στο πλαίσιο μιας νέας νομοθετικής ρύθμισης που προτείνεται, αναμένεται να προστεθεί και η ενδελεχής εξέταση όρασης, ώστε να διαπιστώνεται αν η συγκεκριμένη αίσθηση βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο προκειμένου να κυκλοφορούν με ασφάλεια στους δρόμους.

Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί επίσης να αυστηροποιήσει το εν λόγω πλαίσιο, συστήνοντας μία νέα οδηγία που προτείνει την πραγματοποίηση ιατρικού ελέγχου πριν την απόκτηση ή την ανανέωση άδειας οδήγησης. Ο ιατρικός έλεγχος περιλαμβάνει εξετάσεις όρασης και καρδιαγγειακές.

Ωστόσο η οδηγία αναφέρει πως τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν να αντικαταστήσουν τον ιατρικό έλεγχο με έντυπα αυτοαξιολόγησης ή άλλα συστήματα αξιολόγησης που έχουν σχεδιαστεί σε κρατικό επίπεδο.

Επίσης, αναφέρεται πως από δω και πέρα οι άδειες οδήγησης για μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν ισχύ 15 ετών, ενώ τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την περίοδο ισχύος σε 10 έτη, σε περιπτώσεις που η άδεια οδήγησης χρησιμοποιείται ως εθνική ταυτότητα.

Μάλιστα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την περίοδο ισχύος για οδηγούς ηλικίας 65 ετών και άνω, προκειμένου να υποβάλουν τους κατόχους σε συχνότερους ιατρικούς ελέγχους ή μαθήματα ανανέωσης (“refresher courses”).

Στην Ελλάδα, στο φύλλο 5703 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ( 9 Δεκεμβρίου 2021), η απόφαση με αριθμ. Δ30/Α3/351841 ορίζει ότι «οι υποψήφιοι οδηγοί, για να έχουν δικαίωμα να υποβληθούν στις προβλεπόμενες εξετάσεις, θεωρητική και στη συνέχεια δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, πρέπει προηγουμένως να κριθούν ικανοί, έπειτα από ιατρική εξέταση. […] Με τις ίδιες προδιαγραφές ελέγχονται και οι οδηγοί, οι οποίοι, για διαφόρους λόγους, παραπέμπονται προς ιατρική εξέταση (όπως ανανέωση της άδειας οδήγησης)».

