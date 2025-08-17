Στολή υψηλής τεχνολογίας για τους αστυνομικούς της Ατλάντα

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της πόλης Ατλάντα (Atlanta Police Department) των ΗΠΑ αποκάλυψε την Παρασκευή 1 Αυγούστου 2025 τη νέα στολή της, ενόψει της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου (FIFA World Cup) του 2026, που θα φιλοξενηθεί σε πόλεις των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Darin Schierbaum, τόνισε ότι η νέα στολή έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια στους αστυνομικούς εν μέσω της καυτής και υγρής ατμόσφαιρας της Ατλάντα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μεγάλης διοργάνωσης.

Διαβάστε επίσης

Για τον σκοπό αυτό, η στολή είναι κατασκευασμένη από ελαφρύ ύφασμα με ελαστικότητα σε τέσσερις κατευθύνσεις (four‑way stretch), με προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία (UV protection) και ειδικούς αεραγωγούς για καλύτερο αερισμό.

Ο σχεδιασμός διατηρεί το κλασικό σκούρο μπλε χρώμα της υπηρεσίας, αλλά προσθέτει ένα χαρακτηριστικό μοτίβο με ανοιχτό μπλε σε στυλ σκακιέρας στο στήθος, τα μανίκια και τη διακόσμηση των τσεπών.

Ο αρχηγός ανέφερε ότι αυτό το σχέδιο θα βοηθήσει τους διεθνείς επισκέπτες να αναγνωρίζουν εύκολα τους αστυνομικούς: «Θέλουμε όλοι όσοι έρχονται εδώ να ξέρουν ποιοι είναι οι αστυνομικοί».

Η εφαρμογή της νέας στολής ξεκίνησε αμέσως, με το προσωπικό στο αεροδρόμιο Hartsfield‑Jackson να την φορούν από τις αρχές Αυγούστου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν οι φρουροί της Ζώνης 5 στο κέντρο της πόλης.

Ο Αρχηγός σχολίασε ακόμη ότι με τη νέα στολή η αστυνομία στέλνει ένα σαφές μήνυμα: «Θέλουμε η Ατλάντα και ο κόσμος να γνωρίζουν ότι είμαστε έτοιμοι να σας καλωσορίσουμε ξανά στην καλύτερη πόλη του κόσμου. Ήρθε η σειρά μας μετά τους Ολυμπιακούς 30 χρόνια πριν»

*Για περισσότερα θέματα που αφορούν τις αστυνομικές δυνάμεις και τις εξελίξεις σε χώρες του εξωτερικού, μπορείτε να διαβάσετε την αποκλειστική αρθρογραφία του policenet.gr εδώ.