Στοχευμένοι έλεγχοι από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης για την προστασία ανηλίκων

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης συγκρότησε ειδικά συνεργεία, τα οποία πραγματοποίησαν στοχευμένους έλεγχους, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Κοζάνης, για την προστασία ανηλίκων από την πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ, κατά το διήμερο 01 και 02 Νοεμβρίου και συνελήφθησαν συνολικά -3- εργαζόμενοι, καθώς και -2- ιδιοκτήτες καταστημάτων.

Ειδικότερα:

Διαβάστε επίσης

Στην πρώτη περίπτωση συνελήφθη, την 01-11-2025, βραδινές ώρες, στην πόλη της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 26χρονος ημεδαπός, ως υπάλληλος καταστήματος, διότι προέβη στην πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικη. Εν συνεχεία συνελήφθη και 55χρονη ημεδαπή, ως ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Στη δεύτερη περίπτωση συνελήφθη, την 01-11-2025, βραδινές ώρες, στην πόλη της Κοζάνης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, 59χρονος ημεδαπός, ως υπεύθυνος καταστήματος, διότι προέβη στην πώληση -3- φιαλών αλκοολούχου ποτού σε ανήλικο.

Στην τρίτη περίπτωση συνελήφθη, την 02-11-2025, πρώτες πρωινές ώρες, στην πόλη της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας, 58χρονος ημεδαπός, ως υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, διότι προέβη στην πώληση αλκοολούχου ποτού σε ανήλικη. Εν συνεχεία συνελήφθη και ο 28χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης του ανωτέρω καταστήματος.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης, έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των ανηλίκων, είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στην προστασία τους από προϊόντα καπνού και αλκοόλ, με απώτερο σκοπό την εξάλειψη τυχόν φαινομένων έκθεσης αυτών σε κινδύνους, γι΄ αυτό και θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τους στοχευμένους ελέγχους σε καταστήματα που πιθανόν διαθέτουν τα προαναφερόμενα προϊόντα σε ανηλίκους.