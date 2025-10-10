Στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, την 01-10-2025 και 08-10-2025, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) και του Τμήματος Τροχαίας Λητής, πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους κατά της υποκλοπής μεταφορικού έργου των ΚΤΕΛ και των Ε.Δ.Χ. – TAXI από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας.

Συνολικά ελέγχθηκαν δέκα τρία (13) οχήματα, βεβαιώθηκαν (6) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 18.000 ευρώ, για υποκλοπή μεταφορικού έργου και στέρηση έγκυρης σύμβασης μίσθωσης, καθώς οι οδηγοί δεν πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις μεταφοράς επιβατών- πολιτών.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.