Στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης αποσκοπώντας στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου και την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πραγματοποίησε ειδική επιχειρησιακή δράση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό, βραδινές ώρες προχθες (29-08-2025) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (30-08-2025) αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, της Μεικτής Ομάδας Ειδικών Αστυνομικών Ελέγχων και έτερων Υπηρεσιών της ανωτέρω Διεύθυνσης, με τη συνδρομή δυνάμεων των Διεύθυνσεων Άμεσης Δράσης, Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή της οδού Γιαννιτσών, στο μνημείο του Λευκού Πύργου και στις περιοχές Πυλαίας και Ωραιοκάστρου.

Συγκεκριμένα:

Ελέγχθηκαν (320) οχήματα και (347) άτομα,

Βεβαιώθηκαν (134) παραβάσεις,

Επιβλήθηκαν (57) ακινητοποιήσεις,

Πραγματοποιήθηκαν (19) άρσεις με υπηρεσιακό γερανό

Συνελήφθη (1) άτομο για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Πιο αναλυτικά, βεβαιώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις:

Στέρηση άδειας ικανότητας οδηγήσεως : 6

Επικίνδυνοι ελιγμοί – επίδειξη ικανοτήτων : 6

Εκπομπές θορύβων : 23

Μη χρήση κράνους : 24

Στέρηση – μη ορατή πινακίδα: 14

Να μη φέρουν έγραφα : 10

Να μη σταματά σε σήμα τροχονόμου : 2

Κίνηση σε πεζοδρόμιο : 1

Οδήγηση χωρίς σύνεση & προσοχή : 5

Στέρηση δελτίου ΚΤΕΟ : 3

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη : 3

Οδήγηση υπό την επίδραση μέθης : 4

Σταθμεύσεις : 6

Λοιπές παραβάσεις : 27

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.