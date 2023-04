Στο «σκαμνί» μορμόνα μαμά που φέρεται να σκότωσε τα παιδιά της γιατί πίστευε ότι ήταν «ζόμπι»

Ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη της Λόρι Βάλοου, η οποία κατηγορείται για τη δολοφονία των δύο παιδιών της και της πρώην συζύγου του άντρα της, στο Boise του Αϊντάχο. Η 49χρονη Vallow, κατηγορείται για φόνο πρώτου βαθμού, για τον θάνατο της κόρης της Tylee Ryan, 16 ετών, και του γιου Joshua “JJ” Vallow, επτά ετών.

Τα παιδιά εθεάθησαν για τελευταία φορά ζωντανά τον Σεπτέμβριο του 2019 ενώ τα πτώματα τους βρέθηκαν θαμμένα στην ιδιοκτησία του νέου συζύγου της Vallow, Chad Daybell στο Αϊντάχο τον Ιούνιο του 2020. Όπως μεταδίδει η New York Post, η Vallow κατηγορείται επίσης για τη δολοφονία της πρώτης συζύγου του άντρα της, Tamm, η οποία πέθανε ξαφνικά στον ύπνο της τον Οκτώβριο του 2019. Η Vallow δήλωσε αθώα για όλες τις κατηγορίες σε μια δραματική υπόθεση που περιλαμβάνει μια σειρά από φόνους, ανεξήγητους θανάτους και περίεργες λατρευτικές πεποιθήσεις σχετικά με τους θανάτου και τα «ζόμπι».

After four days of jury selection, 10 men and 8 women have been seated in the trial of "Doomsday Cult Mom" #LoriVallowDaybell.

Opening statements are scheduled to begin on Monday.

MORE HERE: https://t.co/lh8efRgRiD pic.twitter.com/9DI5MopzlC

— Court TV (@CourtTV) April 8, 2023