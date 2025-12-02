Στο «One Battle After Another» το Βραβείο Γκόθαμ Καλύτερης Ταινίας

Βραδιά γεμάτη εκπλήξεις ήταν η 35η τελετή απονομής των βραβείων Γκόθαμ με το επικό κινηματογραφικό έργο δράσης του Πολ Τόμας Άντερσον «One Battle After Another» να κερδίζει το έπαθλο στην κατηγορία Καλύτερης Μεγάλου Μήκους Ταινίας.

Η ταινία ήταν υποψήφια σε έξι κατηγορίες.

Ο Ιρανός σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος νικητής της βραδιάς, κερδίζοντας βραβεία στις κατηγορίες Διεθνής Μεγάλου Μήκους Ταινία, Πρωτότυπο Σενάριο και Σκηνοθεσία για το βραβευμένο στο Φεστιβάλ των Καννών «It Was Just an Accident».

Η τελετή απονομής που διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Κινηματογράφου και Μέσων Γκόθαμ (Gotham Film & Media Institute) πραγματοποιήθηκε στο Cipriani Wall Street.