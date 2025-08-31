Στο νοσοκομείο κυνηγός που δέχθηκε πυροβολισμό από άλλον κυνηγό

Τραυματισμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων διακομίσθηκε ένας 71χρονος, ο οποίος κατά τη διάρκεια κυνηγιού δέχθηκε πυροβολισμό από άλλον κυνηγό.

Σύμφωνα με το thespro.gr το ατύχημα έγινε σε περιοχή του Παρακαλάμου, όπου ομάδα κυνηγών είχε βάλει «παγάνα» - τακτική που ακολουθείται στο κυνήγι του αγριογούρουνου.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένας 63χρονος πυροβόλησε πιστεύοντας ότι πρόκειται για το θήραμα.

Όμως τα σκάγια βρήκαν τον φίλο του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κυρίως στο χώρο της κεφαλής και του προσώπου.

Ο 71χρονος μετά την μεταφορά του στο Νοσοκομείο υποβάλλεται σε χειρουργείο. Ο 63χρονος μετά το ατύχημα συνελήφθη και κρατείται.