Στο Μισάτο αφίχθησαν οι δώδεκα αθλητές και αθλήτριες της Ελλάδας για προετοιμασία πριν το Παγκόσμιο ανοιχτού

Από την Αθήνα στο Τόκιο κι από εκεί στο Μισάτο, ταξίδεψαν δώδεκα αθλητές και αθλήτριες της ελληνικής αποστολής, όπου για τις επόμενες εννέα ημέρες θα πραγματοποιήσουν την τελική φάση της προετοιμασία τους για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο (13-21/9).

Η ελληνική αποστολή αναχώρησε από την Αθήνα το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) και στις 12:25 το μεσημέρι - ώρα Τόκιο - της Τετάρτης (3/9) «πάτησε» Ιαπωνία. Τους περίμενε η εγκάρδια υποδοχή από τον Δήμο Μισάτο με ελληνικές σημαίες και πανό έξω από από το ξενοδοχείο.

Διαβάστε επίσης

Η εθνική ομάδα το απόγευμα της Τετάρτης θα κάνει την πρώτη της προπόνηση στο προπονητικό κέντρο του Μισάτο.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα:

«Αμεσότητα στη μεταφορά από το αεροδρόμιο στο Μισάτο, αμεσότητα στο φαγητό - το οποίο μοιράστηκε στα μέλη της αποστολής σε ατομικές μερίδες στο λεωφορείο - και πλήρη ενημέρωση για το τι θα χρειαστεί να γνωρίζουν τα μέλη της αποστολής κατά την παραμονή τους στην περιοχή.

Για εκείνους που βρέθηκαν πριν από λίγα χρόνια στην Ιαπωνία στους Ολυμπιακούς Αγώνες όλα τα παραπάνω ήταν γνωστά. Τεντόγλου, Ντρισμπιώτη, Καραλής, Παπαμιχαήλ και Φραντζεσκάκης είχαν πολλά να εξιστορήσουν στη διαδρομή προς το ξενοδοχείο για ένα μέρος που το έζησαν στην εποχή της καραντίνας, αλλά, έστω και σε εκείνη την ιδιαίτερη περίοδο, τους άφησε όμορφες αναμνήσεις χάρη στη φιλοξενία των ανθρώπων και τις συνθήκες που βρήκαν.

Θερμή υποδοχή βρήκαν τα μέλη της ελληνικής ομάδας και στο αεροδρόμιο από εργαζόμενους και απλούς πολίτες, καθώς δεν ήταν λίγοι εκείνοι που όταν αναγνώρισαν τον “ χρυσό” ολυμπιονίκη του Τόκιο Μίλτο Τεντόγλου και τον “ χάλκινο” ολυμπιονίκη του Παρισιού, Εμμανουήλ Καραλή, έσπευσαν να ευχηθούν στους ίδιους και σε όλη την αποστολή καλή επιτυχία.

Στην Ιαπωνία βρίσκονται από σήμερα 12 αθλητές και αθλήτριες, που θα κάνουν την προετοιμασία τους στο αθλητικό κέντρο του Μισάτο. Πρόκειται για τους Μίλτο Τεντόγλου, Εμμανουήλ Καραλή, Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Χρήστο Φραντζεσκάκη, Αλέξανδρο Παπαμιχαήλ, Κώστα Ζάλτο, Γιάννη Ρίζο, Σταματία Σκαρβέλη, Οξάνα Κορένεβα, Όλγα Φιάσκα, Σοφία Αλικανιώτη και τον Άγγελο Μαντζουράνη, που έφτασε στο Τόκιο από τις ΗΠΑ.

Οι Τατιάνα Γκούσιν, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, Δημήτρης Παυλίδης, Αριάδνη Αδαμοπούλου, Πένυ Τσινοπούλου και Χριστίνα Παπαδοπούλου θα ταξιδέψουν στο Τόκιο στις 8 του μηνός και η Ελίνα Τζένγκο στις 10 Σεπτεμβρίου, όταν στο σύνολό τους θα μεταβούν απευθείας στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει η εθνική ομάδα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Στο Τόκιο, για να βρεθεί δίπλα στην εθνική ομάδα και να χειροκροτήσει την προσπάθεια όλων των αθλητών και αθλητριών, θα βρεθεί η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα.

Αρχηγός αποστολής είναι το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ, Ξένια Αργειτάκη και επικεφαλής στο τεχνικό κομμάτι, ο τεχνικός διευθυντής των εθνικών ομάδων, Χρήστος Μελέτογλου».