Στο καστ της ταινίας «Peaky Blinders» και ο Στίβεν Γκρέιχαμ

Ο Στίβεν Γκρέιχαμ (Stephen Graham) εντάχθηκε στο καστ της επερχόμενης ταινίας «Peaky Blinders» του Netflix.

Ο πρωταγωνιστής του «Line of Duty» επιβεβαίωσε στο Deadline από το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου (LFF) ότι η ταινία θα είναι το επόμενο πρότζεκτ του, πριν υποδυθεί τον πατέρα του Μπρους Σπρίνγκστιν στη βιογραφική ταινία «Deliver Me From Nowhere». Ανέφερε ότι «ανυπομονεί να ξαναδεί τα παιδιά» στο «Peaky».

Ο Βρετανός πρωταγωνιστής δεν διευκρίνισε τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί, αλλά στην έκτη και τελευταία σεζόν της επιτυχημένης σειράς του BBC σε σκηνοθεσία Στίβεν Νάιτ(Steven Knight) ενσάρκωσε τον Hayden Stagg.