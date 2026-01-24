Στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων για σκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης - ΦΩΤΟ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στα Καλάβρυτα και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων πραγματοποίησε σήμερα το πρωί, κάτω από άκρα μυστικότητα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με διακριτική παρουσία και ολιγομελή συνοδεία ασφαλείας, έφτασε στο Χιονοδρομικό περίπου εννέα το πρωί.

Λίγο πριν την άφιξή του ενημερώθηκε ο διευθυντής του Κέντρου, κ. Αλέξης Άγριος, ο οποίος και τον υποδέχθηκε.

Ο Πρωθυπουργός κινήθηκε όπως κάθε απλός επισκέπτης: έβγαλε το εισιτήριό του, σήκωσε τα χιονοπέδιλα στον ώμο και στάθηκε στην ουρά των αναβατήρων μαζί με τον κόσμο.

Δεν άργησε να γίνει αντιληπτός, με αρκετούς να τον αναγνωρίζουν και να τον χαιρετούν έκπληκτοι. Η επίσκεψη θα είναι ολιγόωρη και θα αναχωρήσει νωρίς για την Αθήνα

Στη συνέχεια ανέβηκε στις πίστες, χρησιμοποιώντας τους νέους, υπερσύγχρονους αναβατήρες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, δίνοντας μια διαφορετική εικόνα, μακριά από τα συνηθισμένα πρωθυπουργικά πρωτόκολλα.

Το ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS ήταν εκεί για το ρεπορτάζ του Χιονοδρομικού και... έβγαλε την είδηση με τις αποκλειστικές φωτογραφίες: