Στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα - ΒΙΝΤΕΟ

Στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά για να απολογηθεί οδηγήθηκε την Παρασκευή (28/11) η 46χρονη που ομολόγησε ότι δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα.

Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Η 46χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και ενδοοικογενειακή βία.

Πώς έφτασαν στα ίχνη της

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ταυτοποίηση της 46χρονης είχε γίνει ήδη από την πέμπτη ημέρα μετά το έγκλημα που έγινε στις 31 Οκτωβρίου, ωστόσο η έρευνα παρέμενε ανοιχτή για τη συλλογή πρόσθετων στοιχείων. Καθοριστικό ρόλο για τη διαλεύκανση έπαιξαν τα ευρήματα στο μαύρο Skoda Fabia της δράστιδας, όπου εντοπίστηκε αίμα της 75χρονης στο τιμόνι και στον λεβιέ ταχυτήτων.

Η συλληφθείσα προσήχθη το απόγευμα της Δευτέρας στη ΓΑΔΑ και, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε σχεδόν αμέσως, μόλις οι αστυνομικοί της αποκάλυψαν πως υπάρχει καταγραφή από κάμερες με τις κινήσεις του οχήματός της.

«Θόλωσα. Δεν ξέρω πόσες φορές την χτύπησα, αλλά την χτύπησα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που εξετάστηκαν, η 46χρονη εμφανιζόταν ανήσυχη, εκφράζοντας φόβους σε συγγενικά της πρόσωπα ότι «ίσως την μπλέξουν οι αστυνομικοί», προσπαθώντας να απομακρύνει κάθε υποψία από πάνω της.

Οσον αφορά το κίνητρο του εγκλήματος, όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές, η 46χρονη πήγε δήθεν να επιστρέψει χρήματα που είχαν δανειστεί με τον σύζυγό της από την 75χρονη, αλλά επειδή πιθανόν τα είχε χάσει στο τζόγο αποφάσισε να σκηνοθετήσει ληστεία.

Για τον λόγο αυτόν φόρεσε κουκούλα, έσπασε ένα παράθυρο και μπήκε στο σπίτι, αλλά προφανώς η 75χρονη την αντιλήφθηκε, υπήρξε συμπλοκή και η 46χρονη τη χτύπησε πρώτα με ένα μπουκάλι και ύστερα με μαχαίρι.

