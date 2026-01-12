PoliceNET of Greece logo
Στο αυτόφωρο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου

18:23 | 12/01/2026

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί 58χρονος, ο οποίος συνελήφθη, αφού παρέσυρε αστυνομικό με το όχημά του στο Κιλκίς.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, στη Γουμένισσα Κιλκίς, όταν ο κατηγορούμενος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 49χρονο αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάθμευση, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι. 

Ο 49χρονος, που τραυματίστηκε στο πόδι, μεραφέρθηκε, αρχικά, στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως έγινε γνωστό, η δίκη του 58χρονου στο Πλημμελειοδικείο του Κιλκίς αναβλήθηκε.

Πηγή:  iefimerida.gr

