Στο αυτόφωρο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί 58χρονος, ο οποίος συνελήφθη, αφού παρέσυρε αστυνομικό με το όχημά του στο Κιλκίς.

Το περιστατικό συνέβη, χθες το μεσημέρι, στη Γουμένισσα Κιλκίς, όταν ο κατηγορούμενος παρέσυρε με το αυτοκίνητό του 49χρονο αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάθμευση, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι.

Ο 49χρονος, που τραυματίστηκε στο πόδι, μεραφέρθηκε, αρχικά, στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Όπως έγινε γνωστό, η δίκη του 58χρονου στο Πλημμελειοδικείο του Κιλκίς αναβλήθηκε.

