Στο 1,70% η απόδοση των εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας

Με ελαφώς χαμλότερο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους η απόδοση των τίτλων διαμορφώθηκε στο 1,70% έναντι 1,72% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 903 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό των 400 εκατ. ευρω κατά 2,26 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.