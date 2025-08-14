Στις θέσεις 5-8 του διπλού γυναικών κατετάγη η Παπαδημητρίου στο Feeder του Λάος

Με το ικανοποιητικό πλασάρισμα στις θέσεις 5-8 του διπλού γυναικών, ολοκλήρωσε η Μαλαματένια Παπαδημητρίου την πορεία της στο World Table Tennis Feeder του Λάος, που διεξάγεται μέχρι αύριο 15/08 στην πρωτεύουσα Βιεντιάν.

Η συνεργασία της με την Φινλανδή, Μαρίνα Ντονέρ ήταν πολύ καλή και θα μπορούσε να φέρει το πρωί και την είσοδο στα ημιτελικά, όμως στον δυνατό προημιτελικό με ζευγάρι από την Κορέα, ήλθε η ήττα στα πέντε σετ.

Διαβάστε επίσης

Η ουσία για την 21χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια είναι ότι στο ξεκίνημά της για την περίοδο 2025-2026 δοκίμασε την κατάστασή της μέσα από έναν ικανοποιητικό αριθμό αγώνων και δεδομένου ότι σ' αυτό το Feeder έδωσε μόνο νοκ άουτ ματς, ενώ παράλληλα έλαβε μέρος και στα τρία αγωνίσματα και είχε τέσσερις δυνατές αναμετρήσεις.

Η Παπαδημητρίου και η Ντονέρ μετείχαν με wild card στο διπλό γυναικών. Στην 8άδα αντιμετώπισαν τις Λι Νταεούν/Λι Σεοτζίν από την Κορέα, νούμερο 7 στο τουρνουά. Έχασαν το 1ο σετ, όχι όμως και τον καλό ρυθμό κι έτσι ισοφάρισαν άμεσα και απέκτησαν το προβάδισμα. Μετά ανέβασαν την απόδοσή τους οι Κορεάτισσες, πέρασαν την τακτική τους και ήρθε ο αποκλεισμός με 3-2 σετ (7-11, 11-4 11-9, 4-11, 6-11).