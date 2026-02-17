"Αγαπητό policenet, θα ήθελα μέσα από τη φιλόξενη ιστοσελίδα σας να αναφερθώ στο μέγα θέμα των παραιτήσεων συναδέλφων.

Υπηρετώ σε Αστυνομική Υπηρεσία της Αθήνας και πλέον αποτελεί το καθημερινό θέμα συζήτησης

Συνάδελφοι μεχρι 40 ετών παραιτούνται διαρκώς. Και ενώ όλοι το ξέρουμε, το θέμα δεν φαίνεται να έχει αναδειχθεί θεσμικά.

Στις πόσες παραιτήσεις Αστυνομικών θα πάρουν απόφαση πως κάτι πρέπει να κάνουν;

Τόσοι άνθρωποι με εμπειρία, γνώση και ικανότητες φεύγουν γιατί πολύ απλά δεν τα βγάζουν πέρα με τον μισθό τους.

Αδύνατον με 1.100 ευρώ μισθό και 650 ευρώ ενοίκιο να βγεί. Δεν το καταλαβαίνουν;

Παρακαλώ να αναδείξετε το θέμα".

Η ανωτέρω επιστολή εστάλη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Policenet.gr από αναγνώστη μας