Στις 26 Οκτωβρίου επιστρέφουν οι δευτεροετείς δόκιμοι στη Σχολή Αστυφυλάκων Μουζακίου - Αναμένονται 52 πρωτοετείς

Σε ένα μήνα και κάτι θα «ζωντανέψει» εκ νέου η Σχολή Αστυφυλάκων στο Μουζάκι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του KarditsaLive.Net, ολοκληρώνεται η θερινή πρακτική άσκηση των δοκίμων, εντός των επομένων ημερών.

Ειδικότερα, οι πρώτοι δόκιμοι που φιλοξένησε η Σχολή θα επιστρέψουν, ως δευτεροετείς πλέον, στις 26 Οκτωβρίου.

Αντίθετα δεν έχει έρθει ακόμα διαταγή για την ημερομηνία που θα παρουσιαστούν όσοι εισήχθησαν ως πρωτοετείς στη Σχολή, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2025, και οι οποίοι ανέρχονται σε 52.

