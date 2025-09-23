PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Στις 26 Οκτωβρίου επιστρέφουν οι δευτεροετείς δόκιμοι στη Σχολή Αστυφυλάκων Μουζακίου - Αναμένονται 52 πρωτοετείς

17:37 | 23/09/2025

Σε ένα μήνα και κάτι θα «ζωντανέψει» εκ νέου  η Σχολή Αστυφυλάκων στο Μουζάκι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του KarditsaLive.Net, ολοκληρώνεται η θερινή πρακτική άσκηση των δοκίμων, εντός των επομένων ημερών.

Ειδικότερα, οι πρώτοι δόκιμοι που φιλοξένησε η Σχολή θα επιστρέψουν, ως δευτεροετείς πλέον, στις 26 Οκτωβρίου.

Αντίθετα δεν έχει έρθει ακόμα διαταγή για την ημερομηνία που θα παρουσιαστούν όσοι εισήχθησαν ως πρωτοετείς στη Σχολή, μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του 2025, και οι οποίοι ανέρχονται σε 52. 

Πηγή: karditsalive.net 

ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
