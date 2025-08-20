Στις 2 Σεπτεμβρίου στη Σαλαμίνα το Συνέδριο «Smart Villages»

Στη Σαλαμίνα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, το συνέδριο με τίτλο «Smart Villages: Ανάδειξη της έννοιας και των δυνατοτήτων των Smart Villages (Έξυπνα Χωριά) για τη δικτύωση, τη συνεργασία και την ενδυνάμωση των φορέων της τοπικής κοινότητας».

Τα Smart Villages ή «Έξυπνα Χωριά» αποτελούν αγροτικές κοινότητες που αξιοποιούν την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τη συλλογική δράση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η εφαρμογή σύγχρονων λύσεων, όπως η ψηφιοποίηση των αγροτικών δραστηριοτήτων, η βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων και η αναβάθμιση των τοπικών υποδομών, επιδιώκει τη μετατροπή των αγροτικών περιοχών σε βιώσιμα και δυναμικά οικοσυστήματα, προσελκύοντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης και επενδύσεων.

«Το Δίκτυο Νήσων Αττικής την τελευταία 10ετία αναδεικνύει θέματα στην ΠΕ Νήσων Αττικής με το πρόγραμμα LEADER, που λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης στην ελληνική ύπαιθρο, τα τελευταία 30 χρόνια, δίνοντας νέα πνοή στις τοπικές κοινωνίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύντρια Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Δικτύου Π.Ε. Νήσων Αττικής και Συντονίστρια CLLD/LEADER, Χριστίνα Καλαθά και προσθέτει: «Το LEADER έχει μικρή ιστορία στη νησιωτική υπαίθρια ζώνη της ΠΕ Νήσων Αττικής, αλλά έχουν αναληφθεί καινοτόμες πρωτοβουλίες αποδεικνύοντας στην πράξη ότι αποτελεί βασικό αναπτυξιακό μοχλό. Σήμερα, η στρατηγική των Smart Villages ανοίγει έναν ακόμη πιο δημιουργικό δρόμο».

«Τα Smart Villages - συνεχίζει η κ. Καλαθά- είναι κάτι παραπάνω από έναν όρο, πρόκειται για μια νέα φιλοσοφία που συνδυάζει τη συνεργασία των τοπικών φορέων, την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες, ώστε να αναβαθμιστεί η καθημερινότητα των κατοίκων, να αντιμετωπιστούν τοπικά ζητήματα που κρίνονται πολύ δύσκολα, καθώς και να ενισχυθεί η οικονομική και η κοινωνική δραστηριότητα. Με σύγχρονες πρακτικές, όπως η ψηφιοποίηση στη γεωργία, η βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η ανάπτυξη νέων υποδομών, οι αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, μετατρέπονται σε ζωντανά και ανθεκτικά οικοσυστήματα, ικανά να προσελκύσουν ευκαιρίες και επενδύσεις για το μέλλον».

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από διακεκριμένους ομιλητές από Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και τεχνολογικές εφαρμογές και στρατηγικές που εφαρμόζονται ήδη σε ευρωπαϊκές περιοχές και μπορούν να αξιοποιηθούν και στην Ελλάδα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου.

Μεταξύ των θεματικών ενοτήτων περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες:

* Smart Tourism – Έξυπνος Τουρισμός

* Smart Agriculture – Έξυπνη Γεωργία

* Smart Health – Ψηφιακή Υγεία

* Digital Public Services – Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες

* Smart Mobility – Έξυπνη Κινητικότητα

Στόχος του συνεδρίου, όπως υπογραμμίζει η κ. Καλαθά «είναι η ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, επιχειρηματιών και αγροτών, προωθώντας συνεργασίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών Smart Villages σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις και δοκιμές εφαρμογών και τεχνολογιών, καθώς και επισκέψεις σε σημεία ενδιαφέροντος της Σαλαμίνας.