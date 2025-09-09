Στήριξη της Ένωσης Αστυνομικών Τρικάλων με δωροεπιταγές για 26 παιδιά μελών

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Τρικάλων με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αποφάσισε για 8η συνεχόμενη χρονιά να χορηγήσει ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ ΑΞΙΑΣ 40 Ευρώ, για την προμήθεια σχολικών ειδών σε 26 παιδία των συναδέλφων - μελών της που θα φοιτήσουν στην Α΄ Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2025-2026!

Για ακόμη μία φορά στηρίζουμε έμπρακτα τους συναδέλφους μας, με σεβασμό και ευθύνη στην οικογένεια και τα παιδιά και ευχόμαστε, μια ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!!