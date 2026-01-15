Στην υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» σήμερα Κυρ. Μητσοτάκης, Ν. Δένδιας, Κ. Τασούλας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα παραστούν στις 11:00 στην εν πλω τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων» της πρώτης ελληνικής FDI HN «Belharra», στον Σαρωνικό Κόλπο.

Ν. Δένδιας: Υποδεχόμαστε τον «Κίμωνα» την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό

Το θωρηκτό «Αβέρωφ», η τριήρης «Ολυμπιάς» και έξι πλοία του Στόλου μας υποδέχονται αύριο στο Σαρωνικό τον «Κίμωνα», την πρώτη ελληνική φρεγάτα Belharra, σύμβολο μιας νέας εποχής για το Πολεμικό Ναυτικό και την Εθνική 'Αμυνα.

Αυτό ανέφερε μέσω Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.