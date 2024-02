Στην κορυφή του κόσμου η Πλατανιώτη

Τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της καλλιτεχνικής κολύμβησης στην Ελλάδα σημείωσε η Ευαγγελία Πλατανιώτη σήμερα (3/2) στη Ντόχα. Η 30χρονη αθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο 21ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υγρού στίβου, συγκεντρώνοντας 272.9633 βαθμούς στον τελικό του τεχνικού προγράμματος του σόλο.

Έχοντας ήδη πάρει την πρώτη θέση στον χθεσινό προκριματικό, η Πλατανιώτη όχι απλά επανάλαβε την εξαιρετική εμφάνισή της, αλλά κατάφερε να βελτιώσει τη βαθμολογία της κατά σχεδόν τρεις βαθμούς. Οι βασικές αντίπαλές της αύξησαν τον βαθμό δυσκολίας των προγραμμάτων τους, αλλά και πάλι δεν κατάφεραν να την ξεπεράσουν, με τη Βασιλική Αλεξανδρή μάλιστα (που εκπροσωπεί την Αυστρία και ήταν δεύτερη πέρυσι στη Φουκουόκα και δεύτερη στον προκριματικό της Ντόχα) να "χάνει" μία άσκηση και να υποχωρεί στην έκτη θέση. Το ασημένιο μετάλλιο πήρε η Καναδή Ζακλίν Σιμονό με 269.2767 βαθμούς και το χάλκινο η Κινέζα Χουιγιάν Σου με 262.3700 βαθμούς.

Το χρυσό της Πλατανιώτη είναι το πέμπτο για την Ελλάδα σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα υγρού στίβου και πρώτο μετά το 2013, όταν ο Σπύρος Γιαννιώτης είχε πανηγυρίσει τη δεύτερη διαδοχική νίκη του στα 10χλμ. Συνολικά είναι το 19ο μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης και το τρίτο στην καλλιτεχνική κολύμβηση, με την Πλατανιώτη να είναι... υπεύθυνη και για τα άλλα δύο, το 2022 στη Βουδαπέστη (αμφότερα χάλκινα).

Η πρώτη οκτάδα στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο γυναικών:

1. Ευαγγελία Πλατανιώτη (ΕΛΛΑΔΑ) 272.9633 βαθμοί 2. Ζακλίν Σιμονό (Καναδάς) 269.2767 3. Χουιγιάν Σου (Κίνα) 262.3700 4. Βασιλίνα Χαντόσκα (Ουδέτερη) 261.7466 5. Κλάρα Μπλέγερ (Γερμανία) 237.1333 6. Βασιλική Αλεξανδρή (Αυστρία) 234.4984 7. Κίρα Χέβερτς (Αρούμπα) 227.1683 8. Μαρί Αλαβίτζε (Γεωργία) 216.7634 Γ. Δημητρόγλου

The moment you realise you won gold at World Championships 🤩 #AQUADoha2024

Women's Solo Technical

🥇EvangeliaPLATANIOTI - 272.9633 pic.twitter.com/yK6coQIV0B

— World Aquatics (@WorldAquatics) February 3, 2024