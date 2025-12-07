Στην Ελλάδα το φθηνότερο μοντέλο της Tesla -Πόσο κοστίζει

Το Tesla Model 3 Standard είναι πλέον διαθέσιμο προς αγορά στη χώρα μας, αποτελώντας την πιο οικονομική εισαγωγική επιλογή στον ηλεκτρικό κόσμο της αμερικανικής εταιρείας.﻿

Η Tesla ξεκινά τη διάθεση στην Ελλάδα της νέας έκδοσης Standard του Model 3, η οποία δεν είναι μόνο η φθηνότερη στη γκάμα, αλλά και το φθηνότερο μοντέλο σήμερα της αμερικάνικης μάρκας. Παράλληλα, το ξεκίνημα της εμπορικής πορείας του, βάζει τέλος και στη διάθεση της μέχρι πρότινος αρχικής έκδοσης SR του μοντέλου.

Χάρη στην μπαταρία υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, τους αποδοτικούς κινητήρες και τα ενσωματωμένα ηλεκτρικά συστήματα, τον αεροδυναμικό σχεδιασμό και το έξυπνο λογισμικό, το Model 3 Standard επιτυγχάνει κατανάλωση WLTP μόλις 13,0 kWh/100 km.

Το Model 3 Standard διαθέτει αυτονομία WLTP 534 χλμ. με το Tesla Supercharger να παρέχει πρόσβαση σε πάνω από 20.000 Supercharger σε περισσότερες από 1.500 τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη.

Το Model 3 Standard επιταχύνει από 0–100 χλμ/ώρα σε μόλις 6,2 δευτερόλεπτα, ταχύτερα από πολλά hot hatch, ενώ οι νέες ζάντες Prismata 18” συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης και μειώνουν το κόστος συντήρησης όταν χρειάζεται αντικατάσταση ελαστικών.

Χάρη στην κατασκευαστική εμπειρία που απέκτησε μετά την κατασκευή περισσότερων από 7 εκατομμυρίων ηλεκτρικών οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο και την εγκατεστημένη παραγωγική δυναμικότητα στα κορυφαία Gigafactory της φίρμας, η Tesla υποστηρίζει πως τώρα επωφελείται από οικονομίες κλίμακας και προσφέρει το Model 3 Standard ως ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο στην αγορά.

To Model 3 Standard διαθέτει μια μεγάλη σειρά χαρακτηριστικών και λειτουργιών, όπως απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω εφαρμογής για κινητό, Trip Planner με διαθεσιμότητα Supercharger σε πραγματικό χρόνο, καθώς και μια ποικιλία επιλογών παιχνιδιών και ψυχαγωγίας. Περιλαμβάνονται τηλέφωνο-κλειδί, τηλεχειριζόμενος έλεγχος κλιματισμού, Sentry Mode, Dog Mode και όλες οι χαρακτηριστικές λειτουργίες και δυνατότητες των Tesla.

Η ηλεκτρική πίσω πόρτα με άνοιγμα χωρίς χέρια ανοίγει σε χώρο αποσκευών 682 λίτρων με πέντε επιβάτες και έως 1659 λίτρων με την πίσω σειρά καθισμάτων αναδιπλωμένη. Όταν χρειάζεται επιπλέον χώρος, ο μπροστινός χώρος αποθήκευσης προσφέρει 88 λίτρα. Σημειώνεται επίσης πως το Model 3 Standard μπορεί να ρυμουλκήσει έως και 1000 κιλά.

Το Model 3 Standard επωφελείται από όλες τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις που ενσωματώθηκαν στη σειρά Model 3 νωρίτερα τη φετινή χρονιά: μια νέα μπροστινή κάμερα που προσφέρει στους οδηγούς ευρύτερη ορατότητα του περιβάλλοντος στην κεντρική οθόνη, με συσκευή πλύσης με υγρό και ενσωματωμένη θέρμανση για την αποφυγή θόλωσης και παγετού, ενώ υπάρχει και ο επανασχεδιασμένος μοχλός φλας,

Οι προσαρμοζόμενοι προβολείς περιλαμβάνονται στον στάνταρ εξοπλισμό. Χρησιμοποιώντας κάμερες λήψης προς τα εμπρός για την ανίχνευση των οχημάτων που κινούνται αντίθετα, των πίσω φώτων, του φωτισμού περιβάλλοντος και της καμπυλότητας του δρόμου, μειώνουν επιλεκτικά την ένταση των μεμονωμένων εικονοστοιχείων των μεγάλων φώτων, ώστε να μην έχουν αντανάκλαση για τους άλλους οδηγούς.﻿

Μεγιστοποιώντας τη χρηστικότητα, το Model 3 Standard διαθέτει νέα καθίσματα με ανθεκτικό, μαλακό ύφασμα, σχεδιασμένα για υψηλή απόδοση σε όλα τα σενάρια και τις καιρικές συνθήκες. Τα μπροστινά καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα, ενώ τα πίσω καθίσματα προσφέρουν χώρο για το κεφάλι και πανοραμική θέα μέσω της γυάλινης οροφής. Οι κινητές συσκευές τροφοδοτούνται από δύο ασύρματους φορτιστές και μία θύρα USB-C μπροστά, συν δύο πίσω θύρες USB-C που αποδίδουν έως 65 W η καθεμία.

Ως προς το λογισμιοκό του Model 3 Standard, η Tesla ακολουθεί την γνωστή οδό με τις ενημερώσεις over-the-air να βελτιώνουν συνεχώς το όχημα, εισάγοντας νέες λειτουργίες και βελτιώνοντας τις υπάρχουσες χωρίς επιπλέον κόστος. Διατίθεται επίσης με το Autopilot ως στάνταρ, και είναι έτοιμο, από πλευράς υλικού, για το Full Self-Driving (με επίβλεψη), το οποίο θα ενεργοποιηθεί απομακρυσμένα στα σχετικά οχήματα, κατόπιν έγκρισης από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές﻿

Το Model 3 Standard είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην Ελλάδα στην τιμή των 36.990 ευρώ. Οι παραγγελίες μπορούν να υποβληθούν μέσα σε λίγα λεπτά στον ιστότοπο της Tesla, με μια πρακτική και εύκολη διαδικασία. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2026.

Οι νέες τιμές του Tesla Model 3 στην Ελλάδα:

Model 3 Standard: 36.990 ευρώ

Model 3 Premium Long Range με πίσω κίνηση: 44.990 ευρώ

Model 3 Premium Long Range με τετρακίνηση: 48.990 ευρώ

Model 3 Performance: 57.490 ευρώ

